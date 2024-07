L'attaccante argentino Victor Gomez, la scorsa stagione alla Cos Ogliastra Sarrabus, giocherà la prossima stagione ancora in Serie D ma con la maglia del Cassino che probabilamente sarà inserito nello stesso girone delle squadre sarde. Classe 94, Gomez ha giocato in passato oltre che con la Cos, con Derthona e Asti. I gol all'attivo 16 in 30 partite, In passato, è stato anche punta di diamante del Formia con 17 reti in 31 gare.

Nel comunicato societario, il Cassino si dice entusiasta del nuovo arrivato: «Gomez è un giocatore esperto - dichiara l'allenatore del Cassino, Carcione – è il profilo che cercavamo per migliorare il nostro già forte reparto offensivo».

«Sono felice di essere a Cassino - le prime parole dell'attaccante con doppia nazionalità argentino-spagnola – penso di poter dare ancora tanto e sono grato di poterlo fare a Cassino, piazza prestigiosa con grandi ambizioni, ringrazio società e tecnico per la fiducia, sono convinto di poter ripagare al meglio».

