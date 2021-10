Un momento davvero difficile per il Lanusei travolto oggi sul campo dell'Aprilia, che balza al primo posto con un punto di vantaggio sul Giugliano che domani potrà riprendersi il primato vincendo o pareggiando contro il Gladiator.

Il Lanusei è stato travolto per 3-0 dalle reti di Nyande, Succu e De Crescenzo. Una crisi quella ogliastrina con la squadra che in sei gare giocate ha conquistato appena due punti. La sconfitta di oggi dice chiaramente che la squadra ha bisogno di rinforzi un po' in tutti i reparti.

Domani alle 14,30 si giocano Nuova Florida-Torres, Muravera-Ostia mare, Latte Dolce-Uri, Carbonia-Cassino, Arzachena-Monterotondo.

