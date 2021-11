Quasi un testa-coda tra sarde, visto che la Torres in campionato occupa il quinto posto insieme al Muravera, mentre il Lanusei è nel terzetto delle penultime. A ben vedere però il match in programma mercoledì sera allo stadio “Vanni Sanna” (ore 20.30) per il secondo turno della Coppa Italia mette le due squadre sullo stesso piano: per voglia di riscatto dalla sconfitta subita in campionato e per destino comune nel torneo.

Entrambe infatti hanno superato il primo turno soltanto grazie ai rigori. Nella stracittadina col Latte Dolce la formazione di Greco ha dovuto attendere addirittura il penalty numero 22 per avere ragione dell'altra formazione sassarese, dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Il Lanusei ha vinto 7-6 dal dischetto sul Carbonia dopo che i 90 minuti si erano chiusi a reti bianche.

La Torres è reduce dalla sconfitta immeritata sul campo del Team Nuova Florida per 1-0 dopo aver giocato meglio dei padroni di casa e colpito addirittura due volte il palo con Antonelli.

Il Lanusei, con appena 2 reti, presenta l'attacco più sterile del girone. Peraltro le reti sono state segnate entrambe sul campo dell'Arzachena nel pareggio della prima giornata, poi più niente, a iniziare dall'altro derby contro la Torres, chiuso a reti bianche, con il portiere sassarese Salvato a parare il rigore calciato da D'Alessandris e il palo a respingere la conclusione del difensore rossoblù Antonelli.

Quattro le sconfitte di fila per gli ogliastrini: Muravera, Nuova Florida e Vis Artena per 1-0, Aprilia per 3-0.

