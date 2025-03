Dopo aver annunciato l’archiviazione da parte della Procura federale della Figc dell’indagine per presunti comportamenti illeciti all’interno dell’Olbia Calcio, la società gallurese torna sull’argomento attraverso le dichiarazioni di Benno Räber.

«L’indagine è costata al club tempo e risorse preziose, mettendo alcuni giocatori sotto pressione e senza dubbio parte dell’energia e dell’attenzione sono mancate sul campo: è chiaro – spiega l’avvocato svizzero, membro del Ceo e responsabile del progetto sportivo dell’Olbia Calcio – che chi ha presentato questa denuncia non ha agito nell’interesse del club o dei giocatori. Adesso ci sarà tutto il tempo per riflettere bene sul da farsi».

Da vedere come agirà a proposito il club presieduto da Guido Surace, che all’epoca dell’apertura dell’indagine aveva annunciato che, qualora le accuse in seguito alla quale era stata aperta la stessa fossero risultate false e infondate, avrebbe perseguito i responsabili in sede civile e penale.

Intanto, domenica si torna in campo. Al “Nespoli”, per la 10ª giornata di ritorno di Serie D, arriva l’Atletico Lodigiani per uno scontro diretto in chiave salvezza che potrebbe valere ai bianchi la conferma della zona tranquilla della classifica e l’allungo sui playout, abbandonati grazie alla vittoria dell’ultimo turno in casa della Puteolana.

© Riproduzione riservata