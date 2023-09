Grande attesa a Tertenia come in Ogliastra e a Muravera per la gara di domenica alle 15 tra Cos e Ischia valida per la terza giornata del campionato di Serie D, girone C.

L'Ischia partita come favorita ha finora colto solo due pareggi, la Cos di mister Francesco Loi ha raccolto nei primi due un successo ma ha subito anche una dura sconfitta a Sassari contro il Latte Dolce con i sassaresi che due domeniche fa avevano vinto anche in Coppa a Tertenia. In questa settimana Francesco Loi e la sua equipe di collaboratori tecnici hanno lavorato sodo alla ricerca della migliore formazione possibile. Contro l'Ischia si giocva sicuramente una gara di grande importanza anche psicologica. Siamo solo l'inizio ma i punti in palio domenica hanno sicuramente un grosso peso non solo sui numeri ma anche psicologico.

«Dobbiamo riscattare la prestazione e la sconfitta di domenica a sassari», ha detto mister Loi.

«La Cos può e deve fare molto meglio. Con l'Ischia sarà dura, ma abbiamo l'obbligo di far bene e soprattutto di fare punti. Ci attendiamo anche gli spalti pieni, come è già avvenuto con l'Uri. La formazione? Devo ancora decidere».

© Riproduzione riservata