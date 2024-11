La Costa Orientale Sarda comunica la rescissione consensuale del contratto di Antonio Mesina, attaccante classe 1993.

In un comunicato, la società «ringrazia il giocatore per la professionalità e l’umanità con cui si è messo a disposizione dei colori gialloblù e gli augura il meglio per il proseguo della sua carriera calcistica».

Mesina è arrivato la scorsa stagione: la squadra aveva bisogno dei suoi gol. Un infortunio ha invece bloccato il giocatore rimasto praticamente inutilizzato.

La società è ora sul mercato alla ricerca di una punta, assolutamente necessaria per risalire la classifica. Nei giorni scorsi come è noto la squadra è stata affidata a Sebastiano Pinna in sostituzione di Francesco Loi.

