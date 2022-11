Si giocano oggi le gare della decima giornata del campionato di Serie D.

L'Ilva, la migliore fra le sarde col suo terzo posto in classifica dietro Sorrento e Palmese, affronta la difficile trasferta di Cassino. Difficile ma non impossibile per i maddalenini finora protagonisti di un grande campionato.

Da seguire il derby tra Arzachena e Atletico Uri fra due squadre che hanno assoluta necessità di far punti: gli smeraldini per avvicinare le prime della classe. L'Uri per la salvezza.

La Cos affronta a Tertenia il Nola. La squadra di Loi sta offrendo un buon calcio, raccogliendo davvero poco. Oggi deve assolutamente vincere perché la sua classifica preoccupa.

