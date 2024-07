Continua il progetto COS “made in Sardegna” per la prossima stagione di Serie D: arrivano altre tre conferme da Antonio Loi, Mattia Floris e Giacomo Santoro, giocatori chiave della scorsa stagione. Tutti sardi.

𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐋𝐨𝐢 (Isili) è un attaccante dai piedi buoni e dal passato tra i professionisti. Ha esordito in serie A col Cagliari di Ivo Pulga il 27 aprile del 2014. 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐢𝐚 𝐅𝐥𝐨𝐫𝐢𝐬, terteniese doc, quasi 300 partite in serie D, oltre 17mila minuti giocati tra Porto Torres, Lucchese, Lanusei, Muravera e COS. 𝐆𝐢𝐚𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐨𝐫𝐨 (Irgoli), tra i più forti attaccanti in Sardegna per tecnica, velocità e capacità.

