Il prossimo campionato di Serie D inizierà l'otto settembre. Lo ha deciso il Dipartimento Interregionale della Lega nazionale dilettanti La Coppa Italia inizierà il 25 agosto col turno preliminare. Il primo settembre verrà invece giocato il primo turno. Hanno diritto di partecipare, per la Sardegna, Ilvamaddalena, Cos Ogliastra sarrabus, Atletico Uri, Olbia e Latte Dolce. Al turno prelimare saranno ammessa l'Ilvamaddalena come squadra arrivata dall'Eccellenza, l'Olbia, retrocessa dalla Serie C, il Latte Dolce che si è salvato ai playout e l'Atletico Uri.

La Cos in virtù del suo ultimo piazzamento in campionato accederà direttamente al primo turno. Prevedibili i derby Atletico Uri-Latte Dolce e Ilva-Olbia se verrà seguita, come sempre avvenuto, la regola della viciniorità fra le squadre che presenteranno domanda di partecipazione.

© Riproduzione riservata