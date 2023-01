Anticipo importantissimo in chiave salvezza fra Atletico Uri e Cos per la 21esima giornata del campionato di Serie D. L'Uri, penultimo della classe, gioca in casa (ore 15) lo scontro diretto con la squadra di Francesco Loi che ha il vantaggio di affrontare il derby con tre punti in più e con una classifica che fa meno paura. Difficile fare un pronostico con le due squadre in serie positiva, reduci da altrettanti pareggi colti domenica scorsa col Nola e con la Vis Artena. «Partita difficile – dice Loi -: l'Uri è un'ottima squadra. Noi anche domenica, pur pareggiando, abbiamo giocato una buona gara».

Le altre sarde giocheranno domenica: l'Arzachena alle 14 ospiterà il Monterotondo; l'Ilva ha un impegno molto difficile sul campo della Palmese, terza in classifica.

