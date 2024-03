Romano, classe 1966, ma ormai sardo d'adozione, Carlo Cotroneo ha riportato l'Ilvamaddalena in serie D. Un anno fa la squadra era retrocessa ai playout dopo una stagione giocata benissimo, con caduta finale fino alla retrocessione.

La società non ci ha pensato due volte, ha guardato l'orizzonte e ha riportato in Sardegna proprio Carlo Cotroneo che nella stagione 2019/2020 era stato in Sardegna alla guida del Castiadas. Il mister romano ha subito accettato scendendo anche di categoria pur di tornare nell'Isola.

E a La Maddalena ha fatto davvero bene stravincendo il campionato di Eccellenza, dimostrando di avere davvero idee chiare. Uomo estremamente pratico, ha centrato l'obiettivo con l'Ilva che a distanza di un anno ha saputo nuovamente conquistare la Serie D.

Complimenti mister. Una carriera lunghissima da calciatore (Tivoli, Catanzaro, Sanremese, Ternana, Almas Roma, Lodigiani Roma). Da allenatore ha guidato oltre che il Castiadas e l'Ilvamaddalena, Tivoli, Viterbo, Cerveteri, Ladispoli. La prossima stagione? Non si sa. Certo è che il mister ha riportato l'entusiasmo a La Maddalena calcistica: sicuramente le richieste non gli mancheranno. Ma lui pensa solo a chiudere in bellezza questo campionato dominato che è stato capace di chiudere con largo anticipo con la splendida promozione a suon di gol e gioco.

