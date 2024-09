Il colpaccio alla prima del campionato di serie D lo ha fatto sicuramente l'Ilvamaddalena sul campo dell'Olbia. La squadra di Carlo Cotroneo ha giocato un'ottima partita, dimostrando di avere tutti i numero per far bene nella stagione. L'Olbia deve ancora crescere: partita in ritardo rispetto alle avvesarie di Serie D per i noti problemi societari e con aqcuisti ancora da fare, la squadra gallurese ha impattato davvero male la Serie D. Bisogna ora riflettere, verificare quali sono i reali problemi, e partire: il campionato è solo alla prima giornata. La Cos è stata raggiunta in casa dal Latte Dolce che sotto di due gol alla fine del primo tempo, ha avuto la forza di reagire e di crederci sino alla fine: è finita in parità (2-2) con il gol sassarese arrivato all'ultimo secondo dalle gara. La Cos c'è rimasta male, ma il Latte Latte Dolce ha avuto il merito di credere alla rimonta reagendo anche ad un rigore parato dal portiere locale. Tanto carattere insomma quello dimostrato dai sassaresi.

Esordio negativo infine per l'Uri battuto per 2-0 in casa del Savoia. sul piano del gioco i sardi non hanno deneritato. La squadra ha dimostrato di valere contro un Savoia ritenuta una delle favorite del campionato.

© Riproduzione riservata