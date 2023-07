Sassarese, classe 1996, il portiere Werther Carboni, rientra nel Latte Dolce dopo la stagione vissuta in serie C con la Torres dove di fatto era il terzo nel ruolo.

Carboni è cresciuto nelle giovanili del Cagliari: dai Giovanissimi fino alla Prima Squadra. Il tecnico Ivo Pulga lo ha convocato nella massima serie dove ha collezionato 15 panchine. Dopo il Cagliari, passa in prestito al Tuttocuoio, ma soprattutto all’Olbia dove ai playoff batte la Torres e festeggia la promozione in Serie C. Quindi Lumezzane in Serie C e Nuorese in D. Tra il 2018 e il 2020 gioca a Tortolì e Assemini, prima delle annate con Carbonia, Sassari Calcio Latte Dolce e Torres.

Werther Carboni è carico: «Torno al Sassari Calcio Latte Dolce con tanto entusiasmo: questa è stata una scelta dettata dal fatto che è la società dove sono cresciuto e anche perché avrò l’opportunità di lavorare con lo staff con il quale ho lavorato in passato e con cui ho avuto sin da subito una grande sintonia. L’annata di due anni fa è rimasta dentro a tutto il gruppo, c’è tanta voglia di rivalsa e io sono qui a disposizione della squadra per permettere al Sassari Calcio Latte Dolce di restare dove merita».

