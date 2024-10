Nel derby della settima giornata del campionato di Serie D, girone G, il Latte Dolce espugna (1-2) il campo dell’Atletico Uri. Nel primo tempo, al 20’ un punizione di Corcione, deviata dalla barriera, si stampa sul palo.

Al 45’ l’Atletico Uri passa in vantaggio con un rigore trasfromato da De Cenco, concesso per un fallo di Mudadu su Melis. Nella ripresa, al 14’ il pareggio del Latte Dolce: Orlando calcia dalla distanza, Renna non trattiene e Odianose insacca. Al 25’ il sorpasso: lancio lungo di Loru per Odianose che anticipa tutti e batte Renna.

Al 31’ i sassaresi restano in dieci uomini per l’espulsione di Kone. Al 40’ su azione d’angolo, Melis colpisce il palo. L'Uri chiude all'attacco ma il risultato non cambia.

Domani alle 14.30 gioca la Costa Orientale Sarda, all’”Is Arranas” di Tertenia, contro il Trastevere.

© Riproduzione riservata