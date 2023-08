Un fuori quota che può giocare titolare. Il Latte Dolce ha ingaggiato l'esterno d'attacco Antonio Di Paolo, classe 2002, proveniente dall'Atletico Uri.

Di Paolo cresce nelle giovanili della San Paolo Sassari, prima del passaggio a 16 anni, all'Olbia. Con la compagine gallurese arriva fino alla Prima Squadra e gioca due partite in Serie C contro Pergolettese e Lucchese. Negli ultimi due campionati ha militato nell'Atletico Uri, collezionando 37 partite in Serie D.

Queste le parole del nuovo acquisto biancoceleste: «Sono contento di aver sposato il progetto del Sassari Calcio Latte Dolce. Sono pronto a mettermi a disposizione di mister Giorico e dei miei compagni, per aiutare la squadra a conquistare gli obiettivi stagionali. Sono sicuro che grazie alla forza del gruppo riusciremo a toglierci tante soddisfazioni».

© Riproduzione riservata