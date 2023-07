È uno dei giocatori che più si è messo in luce nell'Eccellenza della stagione passata: Jeffery Imoh ha firmato il contratto col Latte Dolce, neopromosso in serie D.

Nigeriano, classe 2000, nel campionato scorso con la maglia del Bosa ha realizzato ben 22 reti, due proprio contro la squadra sassarese.

Jeffery Imoh ha dicharato: «Nella scorsa stagione sono arrivato a Bosa con l’entusiasmo di cimentarmi in un nuovo campionato di cui non conoscevo il livello di difficoltà. Ho avuto la fortuna di trovarmi in una squadra composta da bravi ragazzi oltre che buoni giocatori e abbiamo subito creato un bel gruppo coeso e desideroso di far bene. In Serie D ho avuto l’opportunità di giocare per pochi mesi tra le fila dell’Olympia Agnonese, ma purtroppo mi sono ritrovato in un contesto con enormi difficoltà societarie ed organizzative che si sono poi, per forza di cose, riversate anche sul rendimento piuttosto deludente della squadra. Anche per questo ho una gran voglia di rivalsa e di dimostrare il mio reale valore».

