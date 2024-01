Ritorno sull'Isola per Alessandro Serra, centrocampista classe 2005 che ha firmato per il Latte Dolce.

Il giocatore sardo è cresciuto infatti nelle giovanili del Cagliari arrivando fino alla Primavera della formazione rossoblù.

La scorsa estate ha giocato in Serie D nel girone A col Pont Donnaz Hône Arnad E (Pdhae) squadra aostana. Ha disputato un buon campionato.

Queste le parole del nuovo acquisto biancoceleste: «Mi aspetto una grande seconda parte di stagione. In questi primi allenamenti ho visto una squadra molto compatta, che si sa divertire. Io cercherò di dare il mio contributo per aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo stagionale e darò sempre il cento per cento».

© Riproduzione riservata