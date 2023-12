Sotto l'albero del Latte Dolce non c'è solo il prezioso pareggio conquistato ieri sera in rimonta contro il Flaminia per 1-1 ma anche un nuovo giocatore. La squadra sassarese ha ingaggiato Lorenzo orlando, centrocampista classe 2001.

Il giocatore ventiduenne proviene dal Pinerolo, formazione del girone A della serie D e prima ancora ha indossato la maglia del Cassino per quattro stagioni.

Il neo centrocampista biancoceleste ha dichiarato: «Ringrazio la società e il Direttore Sportivo Vittorio Tossi che hanno creduto in me. Ho deciso subito di sposare il progetto. Ho iniziato la stagione nel Girone A, ma conosco bene il Girone G: loconsidero abbastanza difficile, ma faremo di tutto per portare a casa la salvezza».

