E sono due. Rotto il ghiaccio, il Latte Dolce vince la seconda partita di fila: 1-0 contro la Gelbison sul proprio campo con buon riscontro di pubblico nonostante l’orario mattiniero.

Inizialmente è la squadra lucana a fare la gara e al 14’ il difensore sassarese Pinna è bravo ad anticipare Croce che in area stava per battere a rete. I padroni di casa si affidano alle ripartenze e Di Paolo ha l’occasione giusta, scappa a destra ma il portiere gli chiude bene il primo angolo. Cresce il Latte Dolce nel finale e costruisce diverse azioni: al 36’ su corner sinistro Odianose al volo: alto. In chiusura Corcione dall’angolo destro calcia in porta e la palla finisce sulla parte alta della traversa.

Nella ripresa il Latte Dolce spinge e va vicino al gol con la girata di Odianose e la botta di Loru che il portiere smanaccia con la mano opposta. Al 72’ il meritato vantaggio: palla dentro, il portiere fa un miracolo sul tiro di Odianose ma riprende Piredda e insacca. Potrebbe raddoppiare Piredda su assist di Loru ma non tira subito e il difensore interviene. Al 90’ il portiere Marano salva il risultato su tocco ravvicinato di Croce e nel recupero Odianose, stanchissimo, spreca due volte il contropiede del 2-0.

