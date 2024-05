Una salvezza ai supplementari per il Latte Dolce che davanti al proprio pubblico supera 3-2 la Nuova Florida. Lo fa con una rimonta pazzesca sullo stile della gara di campionato: da 0-2 a 2-2 nel tempo regolamentare e poi al 113' la rete di N'Gbesso che ha messo al sicuro la permanenza in serie D.

Il primo tiro nello specchio della porta lo fa il Latte Dolce: al 9' Mureddu angola bene ma senza la forza necessaria: blocca Giordani. Al 10' gran giocata di Piga in area che poi serve Piassi a destra decentrato: tiro e palla messa in angolo dal portiere. Al 12' Costa col mancino mette una palla alta in area sulla destra dove irrompe di testa Moreso che sblocca il punteggio. La Nuova Florida potrebbe addirittura raddoppiare due minuti dopo su angolo che trova la testa di Bruno, ma Carboni manda la palla sulla traversa e poi la palla rimbalza vicino alla linea e viene allontanata. La gara si innervosisce, anche perché l'arbitro ha tollerato troppo i contatti nel primo quarto d'ora, per questo cambia metro e diventa più severo.

Al 29' il capitano Cabeccia lascia la difesa e viene avanti, scambia con Piassi e appena entrato in area mette una palla rasoterra verso sinistra alquanto invitante, ma i compagni sono in ritardo per la deviazione.

Raddoppia al 30' la squadra ospite: Costa imposta, traversone da destra di Paterni, tacco di Van Rijswijk e sulla sinistra Limongelli da solo appoggia facile. Nel recupero lancio per Piassi che scatta ma si fa contrastare il tiro: sull'angolo da destra mischia furibonda in area ospite. batti e ribatti davanti alla linea di porta e alla fine Scognamillo risolve e accorcia le distanze.

La ripresa si apre con Piassi che a destra dribbla ed entra in area ma anziché crossare cerca un tiro velleitario. Al 7’ ripartenza della Nuova Florida con Van Rijswijk che crossa per Limongelli: colpo di testa di poco fuori. E sempre la punta tenta una spettacolare rovesciata subito dopo che risulta leggermente alta. Ed è vicino alla traversa anche il tiro da fuori di Costa al 63’. Occasionissima per i sassaresi al 67’ Piassi a sinistra entra in area, serve una palla rasoterra davanti alla linea ma nessun compagno ne approfitta. Esce Costa coi crampi e la Nuova Florida non riesce a costruire più gioco. Al 75’ Cabeccia in avanti crossa da destra e Saba rovescia mancando la porta di un metro.

Ed è il capitano a siglare il pareggio al 79’ su calcio d’angolo: in mischia si coordina e trova il pertugio per il 2-2. E poi non accade altro e si va ai supplementari

Al 102’ su angolo incornata di N’Gbesso ma Giordani riesce a bloccare. Al 113’ Pireddi viene avanti e serve N’Gbesso in area che controlla e segna il 3-2 poi si toglie la maglietta ed esulta con la squadra.

