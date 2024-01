Il Latte Dolce apre l'anno con la "vendetta sportiva" sul Budoni con una vittoria pesante: a Sassari finisce 1-0, anche se nel secondo tempo gli ospiti assediano l'area alla ricerca vana del pareggio.

La gara si apre con brio: prima la fuga di Lancioni a sinistra (il migliore dei suoi) col diagonale che va fuori, poi al 4' Grassi taglia il campo da destra a sinistra per Kaio Piassi che entra in area e interrompe il digiuno da gol che durava undici mesi. Nel finale di frazione ospiti pericolosi con Quintero, ma Carboni sceglie il tempo giusto per l'uscita.

Nel secondo tempo il Budoni prende il sopravvento a centrocampo. Subito il portiere dei sassaresi in evidenza sull'incornata di Lancioni. Occasione d'oro per Leveh che al 52' manda fuori. Al 58' la respinta di Carboni sulla punizione ospite apre il contropiede, ma Canu spreca l'assist di Kaio Piassi. Al quarto d'ora gran riflesso del portiere di casa su colpo di testa di Imoh.

Il Budoni preme ma rischia grosso al 82' sul contropiede del Latte Dolce con Marras che va a destra e tira forte, il portiere devia e poi Orlando insacca ma la rete viene annullata per un fuorigioco dubbio.

© Riproduzione riservata