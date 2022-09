Prosegue il conto alla rovescia in vista dell’inizio del prossimo campionato regionale di Serie D di basket. Le formazioni che vi prenderanno parte sono nel bel mezzo della preparazione, tra novità e conferme al loro interno. Tra queste anche il Genneruxi Cagliari, al via dopo i playoff della scorsa stagione.

Conferme. La compagine cagliaritana ripartirà dalla continuità tecnica e dai prodotti del vivaio. In panchina, infatti, siederà per la terza stagione consecutiva Nicola Massa. Con Massa in panchina, la scorsa annata, il Genneruxi ha ottenuto la qualificazione ai playoff promozione, uscendo ai quarti per mano di Sennori. Nel roster confermati, tra i senior, Filippo Ancona, Lorenzo Angius e Federico Rubio Bonnet. Inoltre, spazio ai giovani del vivaio, del 2003, 2004, 2005 e 2006. “Siamo un gruppo molto giovane”, è il primo commento di coach Massa.

Novità. Non solo conferme ma anche qualche volto nuovo a disposizione del tecnico cagliaritano. Faranno parte del gruppo, infatti, Riccardo Munini, ex Oristano Basket, Simone Mandas, che rientra dopo un periodo di inattività, e Matteo Spada, ex Basket Quartu. Rispetto al passato non faranno più parte del roster Ibba, Pani, Loi e Fancello.

I commenti. Tante novità per un gruppo costruito in prospettiva. “Abbiamo ringiovanito il roster – conferma Massa – puntiamo a far crescere questi ragazzi, far fare loro esperienza in modo che un domani possano poi recitare un torneo da protagonisti”. Per il Genneruxi l’esordio è previsto il prossimo 1 ottobre, in casa, contro il CMB Alghero.

© Riproduzione riservata