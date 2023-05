È la Visionottica Carbonia la seconda finalista playoff del torneo di Serie D regionale di basket. Dal prossimo weekend partirà la serie decisiva contro la Dinamo Academy. Nei playout è salvo il Carloforte. In Promozione è la Demones Ozieri la promossa in Serie D del Girone Nord.

Serie D. Nei playoff, i “miners” ribaltano il fattore campo superando nettamente La Casa del Sorriso Su Planu per 65-95. L’avvio ospite è bruciante, con il parziale di 8-32 nei primi 10’ che indirizza la partita. Nella seconda frazione il divario si allarga ulteriormente fino al +32 dell’intervallo (27-59 al 20’). Nella ripresa i selargini cercano di riaccorciare il margine (53-74 al 30’), ma mollano definitivamente nell’ultimo quarto. Nella formazione ospite grande protagonista Crobu, con 25 punti. Serie chiusa sul 2-1 per Carbonia che così raggiunge in finale la Dinamo Academy. Serie che inizierà il prossimo weekend (le date sono ancora da ufficializzare) con eventuale gara 3 in casa della compagine algherese. Nei playout è il Carloforte è salvo. Decisiva la vittoria in gara 3, in casa, contro la Coral Alghero, per 66-59. Nelle prime due frazioni è la formazione ospite a guidare il punteggio (33-38 al 20’). Nella ripresa i padroni di casa difendono meglio, trovano migliori soluzioni in attacco e ribaltano la situazione (50-47 al 30’). Ultimo quarto equilibrato, con Carloforte che fa l’allungo decisivo negli ultimi minuti. Miglior realizzatore è Cireddu, tra i carlofortini, con 23 punti. Nell’altra semifinale playout, invece, si dovrà attendere gara 3 per avere la seconda salvezza. Assemini, infatti, supera il Genneruxi per 61-56 e porta la serie alla “bella”, in programma martedì alle 20.30 a Cagliari.

Promozione. La Demones vince la Final Four di Ozieri che vale la promozione in Serie D. Sono i padroni di casa a imporsi nella due giorni, giocata davanti ad un pubblico numeroso e partecipe, che ha riempito gli spalti del “PalaMurratzu”. Dopo la vittoria in semifinale contro l’Aurea Sassari, il quintetto allenato da Giangiorgio Cadoni si impone in finale contro la Pallacanestro Nuoro per 74-67. Incontro combattuto fino alla fine, con i padroni di casa che arrivano alle ultime battute con maggiore lucidità. Nella finale per il terzo posto, invece, vittoria del CMB Porto Torres (che in semifinale aveva perso contro Nuoro) contro l’Aurea per 65-59. Turritani che attuano il break decisivo nel terzo quarto e gestiscono nella parte finale dell’incontro.

