La speranza era che la prima vittoria dell’Olbia facesse cambiare idea a Lucas Gatti. Invece questa mattina, a meno di 24 ore dal 3-1 al Savoia ed esattamente un mese dopo la sua presentazione come nuovo allenatore dei bianchi in sostituzione dell'esonerato Marco Amelia, è arrivato il comunicato del club con i saluti del tecnico argentino.

Gatti si è dimesso sabato, alla vigilia della trasferta dell’11ª giornata di Serie D, ma ieri era comunque in panchina contro i campani. «Come sapete già ho presentato le mie dimissioni come allenatore della prima squadra dell’Olbia Calcio 1905. Le ragioni, di indole strettamente personale, non mi permettono di affrontare il mio ruolo al massimo delle mie capacità. La partita contro il Savoia è stata l’ultima come allenatore della prima squadra», esordisce Gatti.

«Nelle poche settimane qui ho trovato, aldilà delle difficoltà, tanta gente che mi ha supportato in tutto e volevo ringraziare. Giocatori, staff, società, stampa e tifosi mi hanno sempre fatto sentire la loro fiducia e sostegno fin dal primo giorno. La situazione sportiva – si legge ancora – cambierà, non ho dubbi. Oggi abbiamo vinto e deve essere l’inizio di un nuovo periodo. Questa prima vittoria deve servire per trovare calma, serenità e l’armonia necessarie per affrontare le decisioni che daranno alla squadra e società ancora più forza per guardare al futuro».

Infine, l’auspicio dell’ex Boca Juniors per il futuro dei galluresi, al momento penultimi in classifica con 6 punti, a -2 dai playout. «A chi dovrà sostituirmi – dice Gatti – auguro lo stesso supporto che ho ricevuto da parte di tutti e così, tutti insieme e in armonia, si potrà invertire la direzione di una stagione che è iniziata male ma che sono certo finirà come l’Olbia e la sua gente meritano, perché il calcio appartiene alla gente».

Con Gatti l’Olbia ha conquistato 5 punti in 6 partite. Ora, si attendono le mosse della società in merito al nuovo allenatore, che sarebbe il terzo dall’inizio della stagione.

