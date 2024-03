La Serie D torna domenica in campo per l'undicesima giornata del girone di ritorno. In programma alle 14,30 Cos-Cynthialbalonga e il derby del nord Atletico Uri-Latte Dolce.

Impegno in trasferta per il Budoni che alle 13,30 affronta l'Ardea, ultima occasione per sperare ancora nella salvezza. La Cos deve vincere col Cynthia per sognare di agganciare il quinto posto, ora nelle mani dell'Ischia che ospita la Romana, terza della classe.

La squadra di Francesco Loi non ha alternativa: deve vincere a Tertenia e sperare in una battuta d'arresto dell'Ischia o in un pari con la Romana per avvicinare le avversarie nelle alte sfere della classifica. Domenica scorsa, dopo un lungo digiuno, la Cos ha vinto a Budoni dando segnali di ripresa. Gara importantissima fra Uri e Latte Dolce: la squadra di casa allenata da Massimiliano Paba cerca i punti per la salvezza diretta contro un Latte Dolce che ha lo stesso obiettivo. Il Budoni infine si gioca l'ultima chance per agguantare i play out.

La squadra di Raffaele Cerbone è ultima a 19 punti al pari della Boreale. La terzultima, ora ai playout, è la Gladiator con 24 punti. Un distacco notevole, cinque punti in più del Budoni che in 27 gare giocate ne ha conquistato appena 19. Una stagione davvero storta. Si spera in un miracolo targato Carbone. Ma l'impresa oggi appare davvero difficile. Non resta che vincere domenica per mantenere le ultime chance di conservare la Serie D.

