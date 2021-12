In Serie D (girone G) Torres domani in campo (ore 14.30), al Vanni Sanna contro la Vis Artena per il recupero della dodicesima giornata. I sassaresi hanno l’opportunità di portarsi a meno sei dalla vetta con un’altra gara da recuperare. Si presentano con nove risultati utili (otto vittorie e un pareggio). La Vis Artena, unica squadra a non aver ancora pareggiato, è reduce da due successi.

Eccellenza. Giovedì invece si gioca (ore 15) la prima giornata di ritorno. La capolista Ferrini Cagliari ospita la Nuorese di Giuseppe Cantara. Gli uomini di Sebastiano Pinna cercano riscatto dopo la sconfitta con l’Ilvamaddalena. I barbaricini si giocano l’ultima chance per poter ambire alla promozione diretta. Incontri durissimi anche per le immediate inseguitrici Ilvamaddalena e Taloro Gavoi impegnate in casa rispettivamente con Ossese e Ghilarza. La gara di Gavoi è posticipata alle 16. A Villa San Pietro, il Sant’Elena affronta il Monastir. Tra le due compagini un solo punto di distacco. All’Annunziata di Castiadas, la squadra di casa gioca contro il Bosa. La società sarrabese sembra aver risolto i problemi e nelle ultime concitatissime ore, con la collaborazione del tecnico Virgilio Perra, sta allestendo la rosa. Una vera e propria corsa contro il tempo.

Assolutamente da non perdere anche l’incontro Arbus-Budoni. A Olbia, il Porto Rotondo deve vedersela con il Guspini del neo tecnico Marco Piras. La Villacidrese è attesa a Sassari della cenerentola Li Punti. Chiude lo scontro salvezza di Arzana tra Idolo e Asseminese.

