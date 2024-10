Turno infrasettimanale per il campionato di serie D in programma per mercoledì. Per le sarde, due turni casalinghi e tre trasferte. Il programma prevede per le 15 Ilvamaddalena-Sarnese, Latte Dolce-Gelbison, Puteolana-Atletico Uri, Trastevere-Olbia e Monterotondo-Cos.

Impegni difficile per le sarde: Cos e Olbia sono ultime con appena due punti in classifica, una classifica per fortuna ancora molto corta e che coinvolge tutte le sarde: Cos e Olbia non possono certamente permettersi una nuova sconfitta. Hanno assoluta necessità di muovere la classifica conquistando in queste due trasferte almeno un punto.

L'Ilva punta a tornare al successo casalingo con la Sarnese. Molto impegnativo sulla carta l'impegno del Latte Dolce, la prima in classifica fra le sarde che ospita la fortissima Gelbison. Come è impegnativa la trasferta dell'Uri sul terreno della Puteolana.

