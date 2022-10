Conquistato il primo punto stagionale davanti alle mura amiche, la Costa Orientale Sarda cerca la continuità di risultati. Le ultime prestazioni fanno ben sperare. La squadra sta acquisendo una sua identità. Contro il Portici, domenica scorsa, avrebbe meritato anche l'intera posta.

“Stiamo crescendo come gruppo squadra”, dice il tecnico Francesco Loi. "I miglioramenti sono evidenti. Contro il Portici abbiamo concesso solo un tiro in porta. In questo avvio di stagione abbiamo creato tantissime occasioni da rete. Dobbiamo essere più cinici. Non guardiamo in questo momento la classifica”, continua. “Lo faremo più avanti. E sono certo che raggiungeremo gli obiettivi prefissati. Stiamo facendo, inoltre, un gran lavoro anche con i giovani. Tanti di questi sono all’esordio nella categoria e stanno dimostrando di poterci stare. Siamo molto sereni. La società non ci fa mancare nulla ed è sempre vicina. L’ambiente è positivo. Il pubblico è sempre più numeroso, partecipe e ci supporta. I risultati arriveranno”.

Domenica prossima la Costa Orientale Sarda farà visita all’Angri. La formazione campana ha quattro punti come la Cos.

