Una classifica cortissima in testa come in coda. Partiamo dal basso: oggi la Cos ha conquistato sul campo del Cymthia, un'altra vittoria che vale più dell’oro.

La squadra ogliastrina resta ultima, ma la penultima, l'Ilvamaddalena, ora è ad appena un punto davanti. Poi, a 13 punti altre due sarde, Olbia e Uri. A centroclassifica il Latte Dolce, fra le isolane, l'unica oggi in salvo. Sopra le sarde, il Lodigiani ha 14 punti, il Terracina 15, il Cynthia 18, il Savoia 19.

Il momento magico è sicuramente quello della Cos che con Sebastiano Pinna in panchina, in quattro gare è salita da due a dieci punti. Ora la Cos vede i playout che un mese fa erano lontani anni luce. Il campionato è difficile ma la Cos può ancora sperare nella salvezza: quella diretta è distante otto punti, ma i play off sono a tre punti.

A casa Cos nessuno fa proclami. C'è entusiasmo e si spera di nuovo nel miracolo. Ma si pensa soprattutto a lavorare. Il nuovo mister Sebastiano Pinna, ex giocatore del Cagliari, non è uomo che fa proclami. Lavora e tanto. I risultati gli stanno dando ragione. Ora bisogna vincere in casa dove non si vince da aprile.

Domenica a Tertenia arriva la Gebilson, squadra forte, ma non impossibile. E sempre nel prossimo turno si gioca lo scontro diretto per la salvezza fra Olbia e Uri. In vetta, tre squadre in due punti. La capolista Putelona ha trenta punti, la Paganese 29, il Cassino 28.

