Una salvezza ai playout, ma soprattutto la valorizzazione degli elementi locali. Ben cinque giocatori del Latte Dolce sono stati convocati nelle selezioni.

Nella Natzionale Sarda il tecnico Vittorio Pusceddu ha selezionato il portiere Werther Carboni, classe 1996, il difensore Francesco Canu, classe 2004, l'esterno di difesa Federico Pireddu, classe 2000, e il centrocampista Giovanni Piga, anch'egli classe 2000. I quattro giocatori biancocelesti, alla prima chiamata con la prestigiosa maglia biancoverde, disputeranno la “Corsica Cup”, dove sfideranno prima i padroni di casa della Corsica e poi una tra Sicilia e Saint-Martin.

Invece il centrocampista Luigi Piredda, classe 2003, è stato convocato da mister Fabio Cossu per i Campionati Nazionali Universitari, che si terranno la prossima settimana in Molise. L’esordio della formazione universitaria è previsto per domani con la partita contro il CUS Camerino

