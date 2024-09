Si gioca oggi a Usini l'anticipo del Girone G della Serie D. In campo alle 14.30 Atletico Uri-Terracina. Un incontro difficile per la squadra sarda di Massimiliano Paba, ferma a un punto in classifica all'ultimo posto con Monterrotondo e Olbia. Il Terracina, di punti ne ha cinque con l'ottavo posto in classifica. Una partenza stentata per l'Uri che non spaventa comunque mister Paba, abituato a clamorose imprese-salvezza, centrate negli ultimi anni.

Domani con inizio alle 15 sono in programma le altre gare delle sarde: Anzio-Olbia, Ilvamaddalena-Cos e Latte Dolce-Savoia con le sarde che hanno assoluta necessità di far punti.

