La Puteolana passeggia al “Nespoli”, piegando l’Olbia 3-1 al termine della 9ª giornata di Serie D. Tutti nel primo tempo i gol della sfida.

In un quarto d’ora si materializza lo 0-3, con i bianchi che vengono trafitti tra il 20’ e il 35’ da Palma, Mungo e Dammacco. La buona partenza e il miracolo di Polverino su De Grazia in avvio di gara sembrano le premesse del vantaggio dell’Olbia, invece il tris della formazione ospite lascia presagire l’ennesima sconfitta.

A ridosso dell’intervallo Polverino fa un altro miracolo su Maspero, e Lucarelli accorcia le distanze, ma nella ripresa la Puteolana può gestire il vantaggio, e i tentativi dei padroni di casa di riaprire la partita restano lettera morta.

A 20’ dalla fine Lucarelli tra i galluresi e Russo tra i campani si beccano il rosso diretto, abbandonando anzitempo il campo, ma poco cambia: Olbia sconfitta, per la sesta volta in campionato, contestata dai tifosi e sempre più penultima in classifica con 3 punti alla vigilia della doppia trasferta contro Atletico Lodigiani e Savoia.

