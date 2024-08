Un altro giovane talento sardo alla corte del tecnico Gabriele Setti: il Latte Dolce ha ingaggiato il difensore centrale Tommaso Manca.

Nativo di Macomer, classe 2004, Tommaso Manca è cresciuto nelle giovanili della Pizzinnos, per poi passare all’Alghero Cagliari (Allievi) e alla Torres (Juniores). Il suo esordio tra i grandi arriva con la Macomerese, mentre nella scorsa stagione ha giocato tra Bonorva (Promozione) e Tharros (Eccellenza) con diverse presenze da titolare.

Questo il commento di Tommaso Manca: «Sono molto contento di aver avuto questa grossa opportunità e spero di ripagare la fiducia datami dal mister e da tutto lo staff. Quest’anno, come compagno di reparto, avrò un giocatore esperto come il capitano Marco Cabeccia e per me rappresenta davvero una grande occasione poter imparare da un giocatore con la sua esperienza».

