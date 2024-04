Dopo la sconfitta di ieri dell'Atletico Uri (1-0) ad Ischia, oggi si giocano le altre gare della giornata della Serie D. Al comunale “Is Arranas” di Tertenia, con fischio d’inizio alle 14, la Costa Orientale Sarda affronta la capolista Cavese. È necessaria una vittoria per poter tenere viva la speranza dei playoff, distanti cinque lunghezze. Per ottenerla è chiaro che servirà una grande prestazione contro una formazione, quella di Cava de’ Tirreni, lanciatissima verso il salto in Serie C.

Nel girone di andata le due squadre si contendevano il primato poi dopo il giro di boa la squadra di Francesco Loi ha rallentato la sua marcia ma questo non cancella quanto di buono è stato fatto nella prima parte, oltre le più rosee aspettative. Nurchi e compagni non hanno ancora vinto in casa nel girone di ritorno con l’ultimo successo interno che è datato 3 dicembre 2023: sono passati quattro mesi. Dirige l'incontro Gianmarco Vailati di Crema.

Il Latte Dolce è atteso (ore 16) al Trastevere Stadium. La squadra di casa è reduce da due vittorie consecutive, l’ultima a Uri. Esordio in panchina nei sassaresi per Antonio Marinu, promosso dalla Juniores alla prima squadra dopo l’esonero di Mauro Giorico. I biancocelesti, che hanno un solo punto di vantaggio dalla zona playout, hanno perso le ultime tre partite e non vincono dal 18 febbraio scorso. Arbitra Paolo Grieco di Ascoli Piceno. Se non è incontro da ultima spiaggia quasi ci siamo per il Budoni che riceve (ore 15) la Cynthialbalonga di Marco Mariotti.

Gli uomini di Raffaele Cerbone sono ultimi con sei punti di gap dalla zona playout. L’ultimo successo casalingo è quello del primo novembre 2023, oramai un lontano ricordo. Nelle dodici giornate di ritorno disputate sinora i biancocelesti hanno ottenuto appena cinque punti. Davvero poco. L'obiettivo è di potersi giocare la salvezza con gli spareggi ma in questo finale bisognerà fare tanti punti. Arbitra Andrea Scarano di Seregno.

