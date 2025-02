Pronostici rispettati nel 12° turno della Serie C Unica di basket maschile. Vince l'undicesima gara consecutiva l'Innovyou Sennori, corsara senza troppi problemi sul campo della Sirius Nuoro. Dopo un avvio comunque favorevole ai barbaricini (20-17 nel primo quarto), i biancoverdi di Piras hanno preso il sopravvento guidati dai 22 personali di Puggioni (88-68)

All'inseguimento dei romangini c'è sempre, solitaria, l'Olimpia Cagliari, che a Monte Mixi non stecca contro l'Antonianum (81-75). I quartesi giocano una gara coraggiosa e tengono botta presentandosi sul +4 al 30' (58-62), ma la zampata finale è tutta dei Pumas, che piazzano un break di 23-13 nell'ultimo quarto e portano a casa il successo.

Importante blitz della Ferrini Pisano Arredamenti, che passa a Sassari per 73-64 dopo un tempo supplementare. Il quintetto biancoverde soffre nella prima metà di gara, ma nel finale evita la sconfitta grazie a una tripla di Podda a 2'' dal termine, e nell'overtime domina con un 11-2 che vale la vittoria.

Successo esterno anche per il Sant'Orsola, che nel derby sassarese passa in casa della Torres grazie all'allungo nel secondo tempo propiziato da Usai e Scanu Manunta (87-81). Due punti preziosi, infine, per la Coral Alghero, che in casa piega il fanalino di coda Dinamo B piazzando l'allungo decisivo nel finale (66-50).

Coral-Dinamo B 66-50

Coral Alghero: Cesaraccio 5, Monte 5, Tilloca 2, Sahud 25, Fumanti, Musso 15, Manunza 2, Ibba, Cherchi 2, Scalise 9, Busi 1, Simula. Allenatore Longano

Dinamo Sassari B: Macciocu 5, Meschini 10, Marongiu 2, Denti 8, Giua 5, Pitirra 8, Motroni 2, Luciano 3, Pompianu 2, Barabino 2, De Rosas, Cubeddu 3. Allenatore Mura

Parziali: 18-15; 30-27; 44-41

Torres-Sant’Orsola 81-87

Sef Torres: S. Casu, Raffo 4, Angius 10, Tanda ne, Giordo 15, Piredda 5, Pisano 4, Vargiu 2, Panai 8, Vasselli ne, E. Casu 33, Pazzola. Allenatore Carlini

Sant’Orsola Sassari: Bergdolt 5, Vargiu 5, Bertolini 11, Aroni 7, Peruzzi 10, Cuccu ne, Fara 2, Cugia 2, Ledda ne, Usai 17, Scanu Manunta 19, Gueye 9. Allenatore Porcu

Parziali: 17-21; 42-39; 55-61

Nuoro-Sennori 68-88

Sirius Nuoro: Dama, Mariani 20, Carone 3, Goddi, Canu 12, Radakovic 4, Zidda, Spina, E. Puddu 7, Loddo 3, Doglio 15, Assui 4. Allenatore D. Puddu

Innovyou Sennori: Cordedda 4, Puggioni 22, Spano, Merella 7, Mat. Cabras 11, Werlich 15, Marreu, Tola 11, Pisano ne, Hubalek 18, Mar. Cabras, Fiesoli. Allenatore Piras

Parziali: 20-17; 30-41; 54-65

Cus Sassari-Ferrini 64-73 d1ts

Cus Sassari: Onali, Dongu 2, Demartis 4, Chessa 11, Ruiu ne, Spanu 6, Cecchini 11, Piras 11, Lizzeri 6, Idini 10, Gaio 3, Manca ne. Allenatore Sassu

Pisano Arredamenti Quartu: Podda 11, Pedrazzini 18, Graviano 14, Saba 17, Gambella ne, Pisu 5, Fancello ne, Dessì ne, Madau 2, Marras 6. Allenatore Fioretto

Parziali: 19-16; 34-33; 50-43

Olimpia-Antonianum 81-75

Olimpia Cagliari: Cossu ne, Motzo 5, Tocco 11, Di Ciaula 22, Chessa, Serra 16, Corsi 10, Palazzi 2, D’Elia 6, Scanu ne, Pili 7, Terrosu 2. Allenatore Zucca

Antonianum Quartu: Locci ne, E. Piras 2, Pirisi, G. Piras, Putignano 20, Ruggeri ne, Tiragallo 5, Biggio 12, Jordan 16, Onnis 12, Carrucciu 8. Allenatore Atella

Parziali: 23-24; 45-44; 58-62

Classifica: Sennori 22, Olimpia 18, Ferrini 14, Calasetta e Nuoro 12, Torres e Coral 10, Sant'Orsola 8, Antonianum 6, Cus Sassari 4, Dinamo B 2.

© Riproduzione riservata