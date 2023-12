La Serie C Unica di basket maschile è giunta al suo giro di boa: l’undicesimo e ultimo turno d’andata comincia questa sera (palla a due alle 20.30), con l’anticipo in programma a Sorso tra la lanciatissima Innovyou Sennori e la Torres. Match ad alta quota (terza contro quarta) che la squadra di coach Gabriele Piras proverà a portare a casa per proseguire la sua rincorsa ai vertici. Fari puntati su Hubalek, che ha già preso in mano una squadra completata dalla leadership di Merella e dall’esperienza di Cordedda. Dall’altra parte della barricata, la Torres di Carlini proverà a opporre il talento e la sfrontatezza dei suoi giovani.

Tra i match in programma sabato spicca il rientro al PalaSant’Elena della Ferrini Delogu Legnami, che riceve la Dinamo Academy Alghero (ore 19). Partita da non sbagliare per il quintetto di Daniele Cocco e Nicola Elia, reduce da due passi falsi consecutivi contro Sennori e Cus Sassari. La vetta è ancora appannaggio dei quartesi, che sono riusciti a scongiurare gli assalti delle inseguitrici. Ma davanti al pubblico amico sono vietati ulteriori passi falsi.

Sempre domani (ore 18) al PalaSimula va in scena un match delicato per le zone centrali della classifica, con il Sant’Orsola che ospita un Calasetta in cerca di riscatto dopo l’ultimo ko interno maturato al fotofinish per mano della Manitech Elmas. E proprio i masesi allenati da coach Marco Benucci provano a prolungare il loro buon momento contro un Cus Sassari lanciatissimo dopo aver portato a casa lo scalpo della Ferrini (19).

A chiudere il turno è l’unica gara domenicale, in programma domenica (ore 18) al PalaMellano di Sestu tra l’Astro (ultima in classifica e ancora a secco di vittorie) e l’Antonianum Quartu.

Turno di riposo, infine, per la vice capolista Olimpia.

Classifica: Ferrini Delogu Legnami 14, Olimpia Cagliari 14, Innovyou Sennori 12, Sef Torres 12, Antonianum 10, Sant’Orsola 10, Manitech Elmas 8, Il Veliero Calasetta 8, Dinamo Academy Alghero 8, Cus Sassari 4, Astro 0.

