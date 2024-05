Dopo i due successi ottenuti dall'Innovyou Sennori davanti al pubblico amico di Sorso, domani la finale di Serie C Unica si sposta al PalaSerradimigni di Sassari, tana della Sef Torres.

Primo match point in mano per la squadra di coach Gabriele Piras, che in caso di successo farebbe suo il titolo regionale e guadagnerebbe lo spareggio per la B Interregionale da disputare contro la Dinamo Gorizia, prima classificata del girone friulano grazie alla doppia affermazione su Cordenons (andata l'8 giugno, ritorno il 15).

Come nei precedenti due atti (90-71 in Gara 1, 92-82 in Gara 2), Sennori, imbattuta dallo scorso novembre, parte con i favori del pronostico. Ma nonostante le assenze di due giocatori chiave come Riccardo Pisano e Raffo, la Torres ha già dimostrato di poter essere un avversario ostico.

Palla a due sabato 18 maggio alle ore 18 in piazzale Segni. Arbitreranno Mura di Selargius e Putzulu di Quartu Sant'Elena.

