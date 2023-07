Federico Zanchetta si lega all’Olbia per i prossimi tre anni. Dopo Gabriele Bellodi, acquistato a titolo definitivo dal Milan, il club gallurese concede il bis col centrocampista, acquistato dalla Spal dopo l’ultimo buon campionato di Serie C giocato, in prestito dagli estensi, in maglia bianca.

«La società rende noto di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive di Federico Zanchetta. Il centrale classe 2002, ex SPAL, ha firmato un contratto che lo legherà al club olbiese fino al 30 giugno 2026. La società formula a Federico i migliori auguri», così il comunicato emesso dall’Olbia Calcio questa mattina.

