Svelati i nomi delle squadre iscritte alla C Silver di basket, che dopo la promozione dell’Esperia nel girone laziale della C Gold avrà in corsa nove contendenti.

Si tratta delle quartesi Ferrini e Antonianum, dei cagliaritani dell’Olimpia, dei sassaresi di Sef Torres, Sant’Orsola e Cus Sassari e di Gso Elmas, Calasetta Basket e Buk Uri.

Mercato. Intanto, in attesa del via, che sarà il prossimo 2 ottobre, arrivano nuove dal fronte mercato. La prima riguarda il tecnico dell’Uri, con Dario Ziranu che ha preso il posto di coach Antonio Mura, ai saluti dopo due anni in giallorosso. Ziranu, arrivato da giocatore nel 2013/14, col Buk ha vinto i campionati di promozione e serie D ed è poi diventato allenatore delle giovanili. Alla decima stagione a Uri, il salto alla guida della prima squadra.

Il neopromosso Gso Elmas ha confermato il tecnico Marco Benucci e arruolato il team manager Michele Boero, il direttore tecnico Nicola Pintoretto, il dirigente Raffaele Di Tucci e il vice coach Alberto Bolognesi.

A Sassari, intanto, il Cus Sassari ha confermato coach Gabriele Sassu e il Sant’Orsola ha presentato coach Lello Porcu come vice del tecnico Giampaolo Mazzoleni e ufficializzato il passaggio di Federico Rotondo a General Manager. Riguardo al roster, dopo aver già rimarcato la permanenza di Basoli, Cordedda e Casula, nonché l’arrivo di Pilo, il Tavoni ha riportato a casa Aldo Desole (dalla Sef Torres) e Luigi Cesaraccio (Coral Alghero e Masters Sassari), anche se il primo sarà disponibile solo a stagione inoltrata a causa di un problema alla spalla. Confermati in pianta stabile in prima squadra alcuni giovani del vivaio arancionero: Mattia Bergolt, Stefano Puggioni, Alessandro Vargiu, Federico Foddai e Daniel Scanu.

© Riproduzione riservata