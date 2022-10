Oltre a La Rosa, al rientro dalla squalifica, per il derby di domenica con la Torres Roberto Occhiuzzi potrebbe recuperare Fabbri. Questa mattina, l’Olbia ha fatto il punto sulla situazione in infermeria, piuttosto affollata.

E, tirando le somme, il giovane esterno sanmarinese è l’unico giocatore rientrato in gruppo dopo aver smaltito il trauma contusivo a una coscia rimediato il 21 settembre durante un’amichevole con la sua Nazionale. Per il resto, alle prese con fastidi muscolari Brignani e Babbi, uscito quest’ultimo nel match di mercoledì contro l’Ancona, dopo 20’, continuano ad allenarsi in differenziato, Minala si sta sottoponendo alle terapie necessarie per superare un problema fisico, anche in questo caso di natura muscolare, e Zanchetta, fermatosi domenica durante il riscaldamento nel pre partita con la Virtus Entella, sarà al Mater Olbia domani per sottoporsi a indagini strumentali approfondite.

Quanto a Nanni, vittima di una riacutizzazione della lombosciatalgia si sottoporrà anch’egli a ulteriori esami strumentali all'inizio della prossima settimana. Chiudono i lungodegenti Secci e Palesi, che, in fase di recupero post infortunio, stanno proseguendo il lavoro di riatletizzazione.

Extra infermeria, salterà per squalifica il derby di Sassari – e, salvo ricorso, le altre gare con Gubbio e Imolese – anche Bellodi, espulso con rosso diretto contro l’Ancona.

