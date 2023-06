Inizia oggi in casa Olbia un mese decisivo sul fronte dei rinnovi. In scadenza il 30 giugno ci sono una decina di giocatori, tra i quali le “bandiere” La Rosa, Emerson e Van der Want. Più i “fine prestito”, e sono altri 8 giocatori ai titoli di coda al termine del mese.

Partendo dal presupposto che la società avrebbe le idee chiare su chi trattenere, molto dipenderà dal nuovo allenatore, che dovrebbe essere annunciato a breve. Sfumate le ipotesi Maccarone, destinato (pare) al Livorno in Serie D, e Villa, che non ha rinnovato con la Pergolettese “per problemi strettamente personali”, recita il comunicato del club cremasco, questioni che lo avrebbero allontanato evidentemente anche dall’Olbia, prende quota la figura di Greco, secondo dell’ex Cagliari Bisoli al Sudtirol.

È chiaro che, con gli altoatesini impegnati nei playoff di Serie B, qualora il prescelto per la panchina dei bianchi fosse proprio l’ex centrocampista della Roma sarà necessario attendere la fine della loro stagione per qualsiasi comunicazione. Dall’addio di Occhiuzzi per il diesse Tomaso Tatti sono state settimane fitte di viaggi e colloqui in giro per l’Italia.

In vista dell’ottava stagione consecutiva in Serie C, l’Olbia non intende fallire la scelta dell’inquilino della panchina, nodo cruciale per l’allestimento della rosa. Nella consapevolezza che se gli investitori di cui ha parlato domenica scorsa il presidente Alessandro Marino dovessero entrare in società prima dell’iscrizione al campionato, da perfezionare entro il 20 giugno, il budget a disposizione per fare la squadra migliorerebbe, e allora potrebbero cambiare anche alcuni obiettivi di mercato.

© Riproduzione riservata