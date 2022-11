Non ci sono precedenti tra l’Olbia e il San Donato Tavarnelle. Quella con la matricola toscana, avversaria al “Nespoli” domenica per la 13ª giornata di Serie C, è una sfida inedita per i bianchi.

Ma anche uno scontro diretto: in classifica la squadra di Roberto Occhiuzzi precede il San Donato, ultimo con 7 punti, di appena 3 lunghezze. Un argomento, quello del rischio aggancio con ritorno agli inferi per i galluresi, che rende ancor più insidiosa la gara contro un antagonista affamato di punti, reduce dall’1-1 con l’Ancona, dopo due sconfitte consecutive, e in fiducia dopo la buona prestazione sfoderata contro i marchigiani.

L’unica vittoria della compagine toscana, in cui milita l’ex Matteo Calamai, a Olbia nella stagione 2018/19, risale alla seconda giornata e al 2-1 a domicilio alla Torres segnato dalla doppietta di Federico Russo, capocannoniere dei gialloblù con 2 gol al pari dell’altro marcatore e assistman Elia Galligani.

Questi e altri elementi caratterizzeranno la preparazione del match da parte dell’Olbia, che contro il San Donato ritroverà Gabriele Bellodi, presunto titolare in mezzo alla difesa dopo la squalifica di 3 giornate, ma non potrà disporre di Gianluigi Sueva, espulso per doppia ammonizione a Imola nella domenica in cui i bianchi tornavano alla vittoria dopo 10 turni di digiuno.

