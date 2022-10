Nessuna svolta dopo il derby con la Torres: Olbia sconfitta a domicilio questo pomeriggio dal Gubbio, che espugna il “Nespoli” per 3-1 nel testacoda dell’11ª giornata di Serie C.

Non si arresta l’emorragia di risultati della formazione allenata da Roberto Occhiuzzi, sempre più in fondo alla classifica del girone B: il tecnico rischia, ma alla fine la curva di casa, che applaude la squadra, contesta il presidente Alessandro Marino.

Accade tutto nel primo tempo, sbloccato al 6’ su punizione da Arena, che si ripeterà al 33’ servito da Vazquez dagli sviluppi di una ripartenza. Il 3-0 lo sigla Spina al 41’, a cui segue però la rete di Contini su assist di Ragatzu, a ridosso dell’intervallo, a riaprire il discorso.

La speranza è, però, vana: nella ripresa accade poco e nulla, a parte la rete annullata a Occhioni (sospetto fuorigioco) e il palo colpito da Vitale, per gli ospiti, al 39’. Tutto da rifare per l’Olbia: come non si sa.

