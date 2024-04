Olbia travolta a Rimini 5-0 nel recupero della 14ª giornata di Serie C e condannata adesso, a 4 gare dalla fine della stagione regolare, a dipendere dai risultati delle altre.

Con 25 punti in classifica e 10 di gap dal quintultimo posto, i bianchi, penultimi a pari punti con la Fermana, devono sperare nella frenata di chi li precede in classifica per poter agganciare i playout. Nella consapevolezza che per accedere agli spareggi salvezza il distacco dal quintultimo posto non può superare gli 8 punti.

Allo stadio “Romeo Neri” la squadra di Marco Gaburro è già sotto dopo un quarto d’ora trafitta da Lamesta, per crollare nella ripresa sotto i colpi di Morra, atterrato in area da Scaringi con contestuale rigore ottenuto e trasformato, Gorelli, a segno al 25’ e al 46’, e Lamesta (35’). E domenica sarà trasferta sul campo della “big” Perugia.

