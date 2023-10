Campionato o Coppa Italia non cambia: la squadra rossoblù vince sempre. Uno a zero sull'Olbia nella gara che porta la Torres ai sedicesimi della Coppa Italia. Davanti ai quasi quattromila tifosi del "Vanni Sanna" la squadra sassarese impone il suo settimo sigillo in una stagione dove resta a punteggio pieno.

Va detto che la rete della vittoria è un infortunio del portiere Palmisani che alla mezzora rinvia sul corpo di Sanat e la palla finisce in rete. Vantaggio legittimo per una Torres più ordinata dei galluresi nonostante il tecnico Alfonso Greco abbia cambiato ben nove undicesimi rispetto all'abituale formazione.

I rossoblù erano andati vicino al gol con i diagonali di Ruocco e Lora, mentre l'Olbia ha cercato il parehhio nel finale con una deviazione altissima di Corti e con nanni, chiuso tempestivamente da Idda, padrone della difesa.

Nel secondo tempo un paio di occasioni a testa, ma soprattutto la conferma per la Torres dell'efficacia a centrocampo di Cester che potrà tornare utile. Per l'Olbia invece c'è tanto da lavorare.

