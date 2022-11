“Dopo il loro pareggio qualche fantasma poteva tornare, il gol di Masala rappresenta la voglia che avevamo di vincere, anche non giocando benissimo”: il difensore rossoblù Paolo Dametto ha analizzato così la vittoria sull'Aquila Montevarchi per 2-1. È appena il secondo successo su sei partite in casa, ma è pesantissimo sul morale di una squadra che aveva perso slancio e fiducia dopo il pareggio regalato all'Olbia nel derby e la sconfitta di Pontedera, sempre su gol arrivato nel recupero.

La Torres è ora nuovamente più vicina ai playoff (-3) che ai playout (+4) ma il calendario aumenta il coefficiente di difficoltà: domenica trasferta a Rimini, poi partita al “Vanni Sanna” contro la Reggiana, che insegue la coppia di testa, quindi gara esterna sul campo dell'Ancona, che come il Rimini è per il momento in zona playoff, così come il Fiorenzuola che giocherà a Sassari martedì 29 novembre.

Il difensore Dametto ribatte: “Nelle prossime gare si vedrà di che pasta siamo fatti e cosa possiamo chiedere al campionato”.

© Riproduzione riservata