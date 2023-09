Festeggiamenti brevissimi per la squadra sassarese che è tornata subito al lavoro per preparare lo scontro al vertice contro la Carrarese, che come la Torres è a punteggio pieno dopo tre giornate. Si gioca al "Vanni Sanna" mercoledì alle 18.30 e nonostante l'orario non felicissimo è atteso un pubblico numeroso.

Intanto ieri ha festeggiato i 33 anni Gigi Scotto, il ritrovato bomber che dopo due stagioni fortemente condizionate dall'infortunio e dalla doppia operazione ha ripreso a macinare gioco e gol: prima in rete contro la Recanatese e poi la doppietta all'Olbia: «Il regalo me lo faccio se vinciamo mercoledì contro la Carrarese, con l'Olbia non era un regalo per me ma una partita dove abbiamo regalato una bella giornata alla città di Sassari, mentre i gol li ho dedicati alla mia famiglia».

L'attaccante sassarese si considera come un "acquisto" visto che l'anno scorso ha giocato appena quattro partite. È una Torres a trazione offensiva: «Siamo attaccanti con caratteristiche diverse: Fischnaller è bravo ad attaccare la profondità, a me piace far giocare tutti, Ruocco spezza le partite con le sue accelerazioni e Diakite è un riferimento in avanti».

Il primato va gestito con realismo: «Non creiamo false aspettative: dobbiamo divertirci e divertire arrivando il più in alto possibile, ma ci sono squadre più attrezzate di noi. Possiamo giocarcela con tutti e continuare a lavorare perché ci sono grandi margini di miglioramento».

