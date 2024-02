Quasi uno spareggio per il secondo posto quello di domenica pomeriggio al “Vanni Sanna” con inizio alle 14. Nel senso che il risultato è fondamentale. La Torres è vice capolista con 7 punti di vantaggio sul Perugia. Se i rossoblù vincono o anche pareggiano, interrompono la risalita degli umbri che hanno come unico risultato utile la vittoria.

La squadra sassarese ha ritrovato spinta dopo il colpaccio contro la Lucchese. Sarà senza il difensore Antonelli, non ancora recuperato, ma ben sostituito da Fabriani, che gioca a destra con lo spostamento al centro di Idda. Variazioni rispetto all'ultima partita potrebbero essere il ritorno di Zecca sulla corsia destra e quello di Ruocco al posto di Scotto in attacco. Da capire se Mastinu resterà come trequartista o rientrerà a centrocampo.

All'andata è finita 1-1 con la Torres in vantaggio per prima grazie a Fischnaller e raggiunta poi nella ripresa. Nel frattempo l'allenatore è cambiato, perché la società perugina, insoddisfatta del distacco dalla vetta, ha promosso Formisano, che guidava la Primavera, rinunciando a Baldini. Da rimarcare infine che la formazione umbra ha andamento equilibrato tra gare in casa e in trasferta.

© Riproduzione riservata