Otto acquisti, tutti mirati.

Quest'estate la Torres si è mossa sul mercato con obiettivi ben precisi, come sottolinea il direttore sportivo Andrea Colombino: «Dovevamo rinforzare una squadra già forte e un gruppo che ha valori, siamo riusciti a farlo, prendendo giocatori con le caratteristiche tecniche che ci mancavano e che potessero amalgamarsi bene con chi c'era già».

Il ds rossoblù spiega che la strategia non riguarda solo questo campionato ma anche i prossimi per avere una squadra competitiva ad alto livello: «Per questo abbiamo prolungato tantissimi contratti e per questo abbiamo preso giovani che pensiamo possano crescere come ha fatto Francesco Ruocco poi andato in serie B».

Andrea Colombino ha poi chiarito la posizione del difensore Riccardo Idda: «In questo momento è fuori lista perché deve seguire una terapia conservativa (per il problema a una caviglia) ma lo aspettiamo e appena sarà pronto, rientrerà».

