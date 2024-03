Onore al Cesena, che mantiene la vetta con 11 punti di distacco, ma onore anche alla Torres che a sua volta è a +11 dalla terza forza del campionato, la Carrarese. A cinque giornate dal termine le prime due posizioni sono ormai cristallizzate, anche se la matematica non consente di festeggiare.

La vittoria al 93' sulla Vis Pesaro ha confermato la capacità della squadra sassarese di risolvere le partite spesso nel secondo tempo, dove ha segnato 33 reti sulle 51 totali, e spesso nei finali di partita. Proprio il centravanti Diakite è lo specialista dei gol decisivi dopo l'intervallo: 4 delle 5 reti hanno fruttato 10 punti.

I rossoblù di Greco non possono riposarsi perché il calendario li fa tornare in campo giovedì a Gubbio, che deve difendere il quinto posto. Sarà squalificato per somma di ammonizioni il regista Giorico, mentre potrebbe avere qualche minuto in più come cambio il difensore Rosi, che ha debuttato sabato al 94'.

